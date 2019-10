Im Diakonissenkrankenhaus in Leipzig ist am Freitagvormittag eine Bereitschaftspraxis offiziell in den Dienst genommen worden. Sie hat nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) an Wochenenden, Feier- und Brückentagen geöffnet. Das Angebot gilt für Patienten mit nicht lebensbedrohlichen Beschwerden, deren Behandlung nicht bis zum nächsten Werktag warten kann.