Vertreter der russischen Wirtschaft informieren sich derzeit in Sachsen über die Sanierung ausgekohlter Tagebaue. Sie werden von Fachleuten der TU Bergakademie Freiberg begleitet. Im Fokus der Gäste stehen Erfolgsmodelle und Herausforderungen bei der Bergbaurekultivierung. Weil es dafür in Sachsen zahlreiche Beispiele gibt, trifft sich die Arbeitsgruppe mit dem etwas sperrigen Namen: "Rekultivierung, Umweltschutz und Beste Verfügbare Techniken im Bergbau" in Leipzig. Nach einem theoretischen Erfahrungsaustausch werden sich die Gäste am Mittwoch im Südraum Leipzig umschauen, wo zum einen das Neuseenland und der Freizeitpark Belantis von erfolgreicher Rekultivierung zeugen, zum anderen aber auch der Tagebau Schleenhain deutlich macht, dass der Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist.