Bergmänner ziehen am Sonnabend durch Leipzig

Am Sonnabend erlebt der Leipziger Weihnachtsmarkt mit dem großen Bergmannsaufzug aus dem Erzgebirge einen weiteren Höhepunkt. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, durchqueren ab 16 Uhr fünf Bergmannskapellen die Innenstadt. 200 Musiker und weitere 500 Teilnehmer in traditionellen Habiten sollen die Besucher mit erzgebirgischer Musik erfreuen. Zum Abschluss vereinen sich die Bergmannskapellen zu einem gemeinsamen Konzert auf dem Augustusplatz.

Für alle, die von Bergmannsaufzügen nicht genug bekommen können, findet bereits Sonntag die nächste Parade statt. Am Sonntag lädt Annaberg-Buchholz zur Großen Abschlussbergparade. Ab 13:30 Uhr werden rund 1.100 Bergmänner und -frauen durch die Innenstadt ziehen. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Konzert aller Teilnehmer vor der St. Annenkirche. Die letzte Bergparade in Sachsen wird in diesem Jahr am 25. Dezember in Jöhnstadt/Steinbach veranstaltet. Eröffnet wurde die Bergparaden-Saison in Chemnitz.