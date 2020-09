Die Feuerwehr Mutzschen sucht Floriansjünger. Die Nachwuchswerbung der Freiwilligen Feuerwehr dort heißt "24-Stunden-Dienst". Wie Wehrleiter Markus Beiler mitteilte, hat der diesjährige Aktionstag allen Beteiligten eine Menge Freude bereitet: "Was hier an Zeit und Arbeit investiert wurde um den Kinder- und Jugendlichen dieses Wochenende zu ermöglichen ist kaum in Worte zu fassen," so Beiler. Die Kinder und Jugendlichen, die an der Aktion teilgenommen hatten, stimmten für eine Neuauflage des 24-Stunden-Dienstes im nächsten Jahr.