Seit Ende Mai wird vor dem Landgericht Leipzig der Anschlag auf die Wohnung von Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow erneut verhandelt. Am Donnerstag soll nun voraussichtlich das Urteil fallen. In der Berufungsverhandlung geht es um das Urteil des Amtsgerichtes Leipzig. Der heute 32 Jahre alten Mann aus der rechten Fußballszene wurde 2017 wegen der Tat zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Sein Verteidiger plädierte vor dem Landgericht auf Freispruch. Im November 2015 soll der Angeklagte mit einer Gruppe von etwa zehn vermummten Angreifern nachts Granitsteine und mit Buttersäure gefüllte Weihnachtsbaumkugeln auf die Fenster von Gemkows Wohnung in Leipzig geschleudert haben. Der Minister schlief mit seiner Familie dort. Verletzt wurde niemand.

In der ersten Verhandlung vor dem Amtsgericht schwieg der Angeklagte zu den Tatvorwürfen. Trotzdem hatte das Gericht 2017 keinen Zweifel daran, dass er an der Tat beteiligt gewesen war. So wurde unter anderem seine DNA-Spur auf einer Verpackung der Weihnachtsbaumkugeln auf der Straße vor dem Haus gefunden. In der Berufungsverhandlung äußerte sich der Angeklagte. "Ich habe mit dieser Geschichte wirklich nichts zu tun", sagte der Mann vor Gericht. Er könne sich nicht erklären, wie seine DNA an den Tatort gelangt sei.