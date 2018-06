Beschäftigungsoffensive bei der Bahn Mit Ü50 wird der Traum vom Lokführer wahr

Einstellungsboom bei der Deutschen Bahn: 19.000 neue Mitarbeiter will das Unternehmen in diesem Jahr deutschlandweit einstellen. Pressesprecher Jörg Bönisch erklärte im Gespräch mit MDR Sachsen: "Wir haben momentan in Sachsen noch 325 freie Stellen, die wir besetzen können und bis zum Ausbildungsbeginn im September noch 70 neue Ausbildungsplätze. Gefragt sind insbesondere Fahrdienstleiter, Elektroniker für Betriebstechnik, Bauelektroingenieure, Mechatroniker und Reinigungskräfte."