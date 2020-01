Am Amtsgericht Leipzig beginnt am Mittwochvormittag ein erster Prozess im Zusammenhang mit den Silvesterausschreitungen 2019 im Stadtteil Connewitz. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft muss sich in dem sogenannten beschleunigten Verfahren ein Mann wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Der 27-Jährige soll aktiv beteiligt gewesen sein, als nach Mitternacht am 1. Januar die Situation zwischen mutmaßlichen Linksextremisten und der Polizei eskalierte. Am Connewitzer Kreuz hatten sich nach Behördenangaben mehr als 1.000 Menschen versammelt. Aus der Menge heraus kam es zu Attacken auf Sicherheitsbeamte.