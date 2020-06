Es war eine lange und intensive Diskussion, als sich der Leipziger Stadtrat am Mittwochabend über eine "soziale Erhaltungssatzung" beraten hat. Am Ende wurde sie dann nach diversen Änderungsanträgen mehrheitlich beschlossen. Künftig erhalten sechs Stadtgebiete eine Milieuschutzverordnung. Sie gilt für die Stadtteile Connewitz, Eutritzsch, Alt-Lindenau, Lindenau und die Gebiete rund um Eisenbahnstraße und Lene-Voigt-Park. Luxussanierungen von Bestandswohnungen sind dort künftig verboten. Für jede zehnte Wohnung in den Stadtteilen soll so der Mietpreis erschwinglich bleiben. Damit ist Leipzig nach Berliln die zweite Stadt im Osten, die eine solche Schutzverordnung hat.