Die wöchentliche Redaktionskonferenz am Forum Thomanum steht an. Acht Viertklässler - alle um die neun bis zehn Jahre alt - haben sich bei Hortpädagogin Antje Auspurg eingefunden. Die Themen der nächsten Ausgabe sollen besprochen werden, eine Sonderausgabe zu zehn Jahren Forum Thomanum.



Als Allererstes geht es auf Ideensuche. Karla will eine Geschichte zur Aktion "Wir erlesen uns den Thomaskirchturm" schreiben. Vor Corona hatte die Schule beschlossen, bis zur nächsten Buchmesse so viele Bücher zu lesen, wie der Turm der Thomaskirche hoch ist. Immerhin 6.800 Bücher müssen dabei von den Schülern und Lehrern gemeistert werden. Karl findet ein Memory nicht verkehrt und überlegt erst einmal, wie das in der kommenden Ausgabe umgesetzt werden kann. Frederik will eine fiktive Geschichte über einen Schüler namens Matthias verfassen und Paul steht auf Zahlenrätsel.



Das Kreative bereite den Kindern am meisten Spaß, erzählt Redaktionsleiterin und Erzieherin Antje Auspurg. Geschichtlichen Fakten zu zehn Jahren Forum Thomanum zu sammeln, sei dagegen für die kleinen Redakteure noch nicht so interessant. "Da werde ich aber die Kinder noch ein wenig sensibilisieren."

Sind die Themen halbwegs abgesteckt, machen sich die kleinen Redakteurinnen und Redakteure an ihr Werk. Es wird geknobelt, geschrieben und gemalt. Bildrechte: MDR/Lars Tuncay