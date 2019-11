Sachsens Sommersportler sind am Montagabend im Schloss Lichtenwalde bei Chemnitz für ihre Erfolge bei internationalen Meisterschaften geehrt worden. Sie hatten in diesem Jahr insgesamt 78 Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften gewonnen. Jeder sächsische Medaillengewinner erhielt ein symbolisches "Puzzleteil zum Erfolg". Zu ihnen zählt auch der Leipziger Bahnradsportler Felix Groß. Er holte Bronze in der Verfolgung bei der Europameisterschaft und gehört zu den großen Hoffnungsträgern für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.