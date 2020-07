Am Markkkleeberger See ist der erste bewachte Badestelle im Leipziger Südraum mit ausgebildeten Rettungsschwimmern besetzt worden und in Betrieb gegangen. Allerdings gibt es rings um den See noch viele weitere wilde Badestellen. "Wir sind dabei, ein großes Rettungs- und Sicherheitskonzept für den gesamten See zu bearbeiten", sagte Bürgermeister Carsten Schütze MDR SACHSEN. Das Konzept solle mehrere DLRG-Rettungsstützpunkte und ein Schneelboot beinhalten. Der Stadtrat werde sich diese Woche mit dem Thema befassen. Stimmt der zu, könnte das Konzept beauftragt werden.