Am Donnerstagabend ist die Abgabefrist für die Kandidatinnen und Kandidaten zur Leipziger Oberbürgermeisterwahl 2020 zu Ende gegangen. Insgesamt bewerben sich 12 Frauen und Männer um das Amt, teilte Wahlamtsleiter Christian Schmitt MDR SACHSEN auf Anfrage mit. Wer am Ende wirklich auf dem Wahlzettel steht, entscheidet am kommenden Dienstag der Wahlausschuss.