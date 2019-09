Kuschelige Leseecken gibt es in den Bibliotheken Deutzen und Neukieritzsch auch. Zudem Spielbereiche, Sessel und Platz zum Schmökern.

Kuschelige Leseecken gibt es in den Bibliotheken Deutzen und Neukieritzsch auch. Zudem Spielbereiche, Sessel und Platz zum Schmökern. Bildrechte: IMAGO

Die Bibliotheken in Neukieritzsch und Deutzen haben den Sächsischen Bibliothekspreis 2019 erhalten. Die Jury lobte die professionelle Bibliotheksarbeit und dass die Betreiber im Landkreis Leipzig so viele Ehrenamtliche mit einbezogen haben. Damit konnte die drohende Schließung der Bücherei abgewendet werden, teilte des Kultusministerium mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro Preisgeld verbunden, die am 24. Oktober zum "Tag der Bibliotheken" überreicht werden.