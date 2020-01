Erster Blick auf die Leipziger Löwenjungen: Anlässlich seiner Jahres-PK hat der Zoo Leipzig am Donnerstag ein Foto der fünf Löwenbabys herausgegeben. Löwin Kigali kümmere sich fürsorglich um ihren Nachwuchs, hieß es in einer Mitteilung. Sie habe zwei männliche und drei weibliche Jungtiere zur Welt gebracht. "Sie befinden sich ebenso wie Lippenbärin Rachana noch bis auf Weiteres hinter den Kulissen in der Mutterstube", so der Zoo.

Zoodirektor Jörg Junhod kündigte zugleich Veränderungen bei der Elefantenherde an, ohne nähere Details zu nennen. Zunächst warteten die Tierpfleger auf ein neues Elefantenbaby, so Junhold. Für die erstgebärende Elefantenkuh Rani könnte es Anfang Februar so weit sein. "Wir haben mal das Glück verdient bei den Elefanten", sagte Junhold. Das acht Monate alte Elefanten-Jungtier Ben Long musste im September vergangenen Jahres eingeschläfert werden. "Wir haben den Kampf nicht gewonnen, leider", sagte Junhold. Durch den kleinen Elefantenbullen sei aber die Sozialkompetenz der restlichen Herde gestärkt geworden, so der Zoodirektor. An der Elefantenzucht wolle der Zoo Leipzig weiterhin festhalten.