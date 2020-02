Die Prozessserie startete am 16. August 2018. Die meisten Anklagen werden am Leipziger Amtsgericht behandelt. Hier stehen insgesamt 92 Verfahren mit in der Regel zwei Angeklagten an. Auch in Torgau, Eilenburg und weiteren Städten wird verhandelt. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft Leipzig 103 Anklagen gegen 203 Personen erhoben. Für mehr als die Hälfte der Angeklagten hätten die zuständigen Gerichte noch keinen Verhandlungstermin bestimmt, erklärte die Staatsanwaltschaft.