Flachwasserzonen, Trocken- und Geröllgebiete prägen die Landschaft im und am ehemaligen Steinbruch am Holzberg. Im Laufe der Zeit haben sich hier über 256 Pflanzen- und Tierarten angesiedelt. Auch bedrohte Arten wie die Mopsfledermaus, Mehlschwalbe oder Knoblauchkröte. Hinzu kommen an den Wochenenden zahlreiche Kletterer, die die Felswände im nördlichen Bereich des etwa zehn Hektar großen Geländes für ihren Sport nutzen. Vor zwei Jahren wurde das komplette Gelände bei Thallwitz von der Baufirma Kafril gekauft, inklusive Bergrecht. Seitdem plant das Bauunternehmen, den alten Steinbruch mit Bauschutt auf eine Höhe von bis zu 30 Metern zu verfüllen. Eine apokalyptische Vorstellung für Gunter Winkler, Sprecher der Bürgerinitiative Böhlitz, die seit Jahren um den Erhalt des alten Steinbruchs kämpft.

Seit der Stilllegung hat sich hier ein einzigartiges Biotop entwickelt, erklärt Winkler: "Da gibt es einen Artenreichtum, also 47 Vogelarten, zehn Fledermausarten, fünf Amphibienarten, fünf Reptilienarten sowie über 20 Tagfalterarten. Der Holzberg ist einer der artenreichsten Hotspots in der gesamten Leiziger Region." Zu diesem Schluss kommt auch ein Gutachten, welches in diesem Jahr die vorhandene Tierwelt untersucht hat.



Das Biotop unterliegt für Winkler deshalb auch dem Bundesnaturschutzgesetz. Eine Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung von besonders geschützten Arten und ihrer Brutstätten sei demzufolge verboten. Doch die Bürgerinitiative sieht Amphibien und Co. bedroht. Ihr Vorwurf: Durch den Grundstückseigentümer werde seit Monaten Wasser aus dem Steinbruch abgepumpt. Beweisen sollen das Filmaufnahmen, die die Bürgerinitiative erst kürzlich angefertigt hat.



Winkler und seine Mitstreiter vermuten, dass hier vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen. "Man versucht natürlich jetzt auf kaltem Wege, das Biotop zu zerstören und dann ist zu sagen: Es ist ja gar nichts mehr da", meint Winkler.