Ein Zeugenaufruf der Polizei zu den Silvesterausschreitungen am Connewitzer Kreuz in Leipzig hat bislang keinerlei Hinweise ergeben. Es habe sich niemand gemeldet, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA), Tom Bernhardt, am Montag in Leipzig. Das sei für die Ermittler nicht unbedingt überraschend. Bei Ermittlungen zu mutmaßlich linksextremen Straftaten seien Hinweise regelmäßig dünn gesät.