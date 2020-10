Seit 2010 steht den Leipzigerinnen und Leipzigern ein Spendezentrum zur Verfügung: erst in der Südvorstadt, dann seit 2018 in der Prager Straße 13. Seit 2012 sind auch Plasmaspenden möglich. Neben den Hausterminen im Spendezentrum betreut das Team des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost aus Leipzig außerdem rund 300 mobile Spendetermine an etwa 80 unterschiedliche Orte.

Die Transfusionsmediziner des DRK-Blutspendedienstes äußern sich nach wie vor besorgt über die angespannte Versorgungslage. Wie viele andere Lebensbereiche wird auch das Blutspendewesen weiterhin von den besonderen Umständen der Corona-Pandemie beeinflusst. Die Spendenbereitschaft und das Angebot an Blutkonserven bleiben auch aktuell weiterhin hinter dem hohen Blutbedarf in den Kliniken zurück, heißt es. Das DRK sichert nach eigenen Angaben 75 Prozent der notwendigen Blutversorgung in der Bundesrepublik Deutschland, ist dafür aber auf die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung angewiesen.