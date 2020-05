Normalerweise werden in Leipzig pro Tag bis zu 1.000 Fahrzeuge gebaut. Doch die Corona-Krise macht dem bayerischen Autobauer zu schaffen. BMW rutscht ebenso wie Volkswagen und Daimler in die roten Zahlen. "Das zweite Quartal wird negativ sein", sagte BMW-Finanzchef Nicolas Peter am Mittwoch in München. Wie hoch der Verlust ausfalle, "werden wir sehen". So sind im April die Verkaufszahlen um 44 Prozent eingebrochen. Vorstandschef Oliver Zipse sagte, der Weg aus der Corona-Krise werde länger dauern als gedacht. Die Lage sei extrem unbeständig. Die Chefetage von BMW geht davon aus, dass das wirtschaftliche Umfeld sich erst zwischen Juli und September wieder zu stabilisieren beginnt. Klar ist, der Absatz und der Jahresgewinn vor Steuern werden deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen.

Die Situation bleibt ernst. Oliver Zipse Vorstandschef BMW

Leipzig hat innovativstes Werk

Obwohl die aktuelle Situation keinen Grund zum Jubeln gibt, blickt BMW doch auf 15 erfolgreiche Jahre in Leipzig. Gestartet mit 2.500 Mitarbeitern, wurde das Werk mehrfach ausgebaut und hat nun 5.500 Mitarbeiter. Auch die Produktionskapazität wurde in den 15 Jahren verdoppelt, von 175.000 auf 350.000 Einheiten.

Leipzig ist ein ganz tolles Werk, mit tollen hoch motivierten Mitarbeitern. Das ist für uns eine riesen Erfolgsstory. Hier am Standort, aber auch für die Stadt Leipzig, für die Umgehung. Hans-Peter Kremser BMW-Werksleiter Leipzig

Erfolgreich sei das Werk vor allem durch die Produktion von E-Autos, sagte Kremser. Insbesondere mit der Fertigung der Modelle i3 und i8. Damit sei man Wegbereiter in der Elektromobilität bei BMW gewesen. Und auch im Außenbild sei das Werk in Leipzig das nachhaltigste. So besitzt es vier Windräder, die das Werk mit Strom versorgen. Auch verschiedene innovative Entwicklungen wie Wasser- oder Energiespeicherung würden dem BMW Werk in Leipzig eine Sonderstellung geben.

Kritik an Leiharbeiter-Praxis

Über die Jahre gab es immer wieder auch Kritik, vor allem von Seiten der Gewerkschaft, was die hohe Zahl der Leiharbeiter betrifft. Zu Hochzeiten waren über 40 Prozent der Belegschaft Leih- oder Zeitarbeiter. Doch inzwischen wurden aus diesem Pool der Leih- und Zeitarbeiter rund 60 Prozent des Personals rekrutiert. Auch in der Gewerkschaft sieht man eine positive Entwicklung. Nicht nur was die BMW-Belegschaft betrifft. Rund 4.000 Mitarbeiter von Zulieferern oder Logistikunternehmen hätten inzwischen von der IG Metall ausgehandelte gut dotierte Tarifverträge unterschrieben. Aus Gewerkschaftssicht ist BMW in Leipzig durchaus eine Erfolgsgeschichte.



Doch das könnte sich aufgrund der Corona-Krise auch ändern. Um die Zahlungsfähigkeit zu sichern, hat BMW die Investitionen um ein Drittel auf unter vier Milliarden Euro reduziert. Auch Arbeitsplätze sollen möglicherweise abgebaut werden. Derzeit beschäftigt BMW in Deutschland 90.000 Mitarbeiter, 30.000 von ihnen sind derzeit in Kurzarbeit.

Quelle: MDR/bb/dpa