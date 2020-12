Ein 40-Jähriger ist in Böhlen bei Leipzig von zwei noch unbekannten Männern niedergestochen und verletzt worden. Er konnte sich am Mittwochabend noch in seine Wohnung schleppen und brach dort vor seiner Partnerin zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.