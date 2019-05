Update: Evakuierungen nach Bombenfund in Leipzig

Die 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Freitagnachmittag auf dem ehemaligen Freiladebahnhof in Leipzig-Eutritzsch gefunden worden. Nach einer ersten Lagebewertung entschied der Kampfmittelbeseitigungsdienst, an der Ecke Theresienstraße/Delitzscher Straße einen Sperrkreis von 400 Metern einzurichten.



Der Bombenfund hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Die Delitzscher Straße ist komplett gesperrt. Einschränkungen gibt es auch im Nahverkehr. So wird die Straßenbahnlinie 16 der Leipziger Verkehrsbetriebe zwischen den Haltestellen W.-Liebknecht-Platz und Eutritzsch Zentrum über die Berliner Straße und Wittenberger Straße umgeleitet.



Unmittelbar neben dem Fundort verlaufen auch mehrere Bahnlinien, so die S-Bahnen nach Halle und Grünau sowie die Nahverkehrslinien nach Weißenfels und Gera. Weil der Bahnabschnitt wegen nächtlicher Bauarbeiten derzeit aber ohnehin gesperrt ist, hat der Bombenfund auf Reisende kaum Auswirkungen.



Der Fundort im Norden der Stadt liegt auf einer der größten Baustellen, die es derzeit in Leipzig gibt. Laut "Leipziger Volkszeitung" entsteht hier für eine Milliarde Euro ein komplett neuer Stadtteil.