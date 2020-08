Im Leipziger Norden ist erneut ein bombenähnlicher Gegenstand gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Bauarbeiter den Gegenstand am Dienstagmittag im Stadtteil Eutritzsch gefunden. Dabei soll es sich um den Sprengkopf einer Panzerfaust handeln, der zur Zeit in einer Baggerschaufel liegt.



Die Polizei hat den Fundort abgesperrt und den Kampfmittelbeseitigungsdienst angefordert. Die Experten werden am späten Nachmittag erwartet. Verkehrseinschränkungen gibt es derzeit im Bereich Zschopauer Straße - Essener Straße - Gypsbergstraße.