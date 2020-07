Wie Stadtsprecher Matthias Hasberg berichtete, war die Drohung, in der der Verfasser mit einer Bombe drohte, in der Nacht per E-Mail eingegangen. Etwa 200 Rathausmitarbeiter mussten sich zu ihrer Sicherheit ins Freie begeben. Die Polizei sperrte das Gebäude ab und durchsuchte es Etage für Etage. Es wurde nichts Verdächtiges gefunden.

In mehreren deutschen Städten sind Bombendrohungen gegen die örtlichen Rathäuser eingegangen. So mussten am Freitag auch in Augsburg, Essen und Mannheim die Rathäuser geräumt werden.