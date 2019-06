Splitterbombe südlich von Leipzig entdeckt

Im Ort Kitzscher südlich von Leipzig ist am Freitagmittag eine Splitterbombe gefunden worden. Wie das Lagezentrum des sächsischen Innenministeriums mitteilte, handelt es sich um einen 20 Kilogramm schweren Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig sagte MDR SACHSEN, um den Fundort sei ein Sperrkreis mit einem Radius von 400 Metern eingerichtet worden. 50 Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden. Zudem werde geprüft, ob sich in einer nahegelegenen Kleingartenanlage noch Menschen aufhalten. Mehrere Straßen in Kitzscher bleiben demnach gesperrt, bis die Splitterbombe entschärft oder abtransportiert sein wird. Wann der Kampfmittelbeseitigungsdienst damit beginnt, ist noch unklar.