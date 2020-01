In Leipzig ist am Dienstag erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, handelte es sich diesmal um eine etwa 15 Kilogramm schwere Flüssigbrandbombe. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte sie am Mittag selbst bei Sondierungsarbeiten in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Mölkau im Leipziger Osten entdeckt.

Evakuierungen waren diesmal nicht nötig. Lediglich einige Straßen waren während des kurzen Transports der Flüssigbrandbombe auf ein Feld für knapp eine Stunde gesperrt, eine Buslinie der Leipziger Verkehrsbetriebe fuhr eine Umleitung. Das sah im vergangenen Monat ganz anders aus. Für die Entschärfung der wesentlich größeren Fliegerbomben, die am 3. Dezember in Leipzig, am 9. Dezember in Schkeuditz-Dölzig und am 19. Dezember erneut in Leipzig gefunden worden waren, hatten bis zu 10.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen.