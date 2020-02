Nachwuchs im Zoo Leipzig: Bonoboweibchen Lexi hat am Montag ihr drittes Jungtier zur Welt gebracht. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, ist die Geburt komplikationslos verlaufen. Lexis andere beiden Jungtiere Yaro (6) und Tayo (3) sowie Ziehtochter Amira (2) seien bei der 20-Jährigen gewesen und hätten sofort Kontakt zum Neuankömmling aufgenommen. Das Neugeborene trinke und mache einen gesunden Eindruck, so Kurator Ruben Holland. Mutter und Kind sind auch für die Besucher zu sehen.