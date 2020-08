In Leipzig musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend zu zwei Bränden ausrücken. Zunächst brannte in der Südvorstadt ein geparkter Transporter. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer auf ein daneben stehendes Auto über. Ein dritter Wagen gegenüber des brennenden Fahrzeugs wurde ebenfalls beschädigt. Brandursache ist vermutlich Brandstiftung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei dem Brand in der Südvorstadt wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Bildrechte: Einsatzfahrten Leipzig