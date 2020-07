In der Nacht zum Mittwoch hat in Leipzig-Lindenau ein Bagger gebrannt. Dieser war nach Angaben eines Reporters auf einer Baustelle auf dem Jahrtausendfeld in der Aurelienstraße am Karl-Heine-Kanal abgestellt. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Bagger. Die Kriminalpolizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen. Rund um den brennenden Bagger wurden noch mehrere kleine Feuer gelöscht, so brannten beispielsweise Mülltonnen.



In Leipzig haben in den vergangenen Monaten mehrfach Baumaschinen gebrannt. Die Ermittler gehen in vielen Fällen von Brandstiftung mit politischem Hintergrund aus. Die Sonderkommission "Linx" ermittelt in diesen Fällen.