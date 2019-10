Bereits im Februar dieses Jahres hat es auf einer Baustelle in Leipzig gebrannt. Damals brannten zwei große Bagger, zwei Minibagger und eine Planierraupe aus.

Bereits im Februar dieses Jahres hat es auf einer Baustelle in Leipzig gebrannt. Damals brannten zwei große Bagger, zwei Minibagger und eine Planierraupe aus.

Bereits im Februar dieses Jahres hat es auf einer Baustelle in Leipzig gebrannt. Damals brannten zwei große Bagger, zwei Minibagger und eine Planierraupe aus. Bildrechte: MDR/Einsatzfahrten Leipzig

In Leipzig hat erneut ein Bagger gebrannt - diesmal in Connewitz. Nach Angaben der Polizei fing das Fahrerhaus aus noch ungeklärter Ursache Feuer, der Bagger brannte aus. Verletzt wurde dabei niemand. Zeugen hatten den Brand auf der Baustelle am Sonntagabend gemeldet.