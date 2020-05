Eine Woche vor seiner geplanten Wiedereröffnung ist in Markranstädt das Bistro im Strandbad am Kulkwitzer See abgebrannt. Die Ursache ist laut Polizei noch unbekannt. Das rund 200 Quadratmeter große Objekt brannte bis auf die Grundmauern nieder. Das Bistro hatte wegen der Corona-Beschränkungen aktuell geschlossen, wollte aber zum kommenden Wochenende laut Betreiber wieder öffnen.