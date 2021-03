In einem Kleingartenverein in Leipzig-Sellerhausen sind am Sonntagabend mehrere Lauben, Schuppen und Garagen abgebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Vereinshaus mit Gaststätte konnte die Feuerwehr nach eigenen Angaben gerade noch verhindern. Nach Reporterangaben wurden auch einige Gärten durch das Feuer verwüstet, dort gepflanzte Gehölze gingen demnach in Flammen auf.



Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.