In einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Schönefeld hat es in der Nacht zu Montag gebrannt. Laut Polizei kam es zunächst zu einer Explosion, in der Folge brannte die Wohnung aus. Insgesamt 14 Hausbewohner wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.