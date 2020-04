In der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen bei Leipzig hat es am Dienstagnachmittag erneut gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, rückten die Einsatzkräfte gegen 15 Uhr aus, um den Brand in einer der Zellen zu löschen. Man habe den Haftraum heruntergekühlt und belüftet, so dass das Feuer schnell unter Kontrolle war. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.