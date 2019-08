Bei einem Brand einer Küche in in Leipzig sind zwei Menschen verletzt worden. Der 57 Jahre alte Mieter der Brandwohnung in einem und eine 84-jährige Nachbarin kamen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Mieter hatte am Mittwochabend die Polizei gerufen, nachdem er den Brand in seiner Küche selbst nicht mehr löschen konnte.