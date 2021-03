In der 77. Grundschule in der Leipziger Riebeckstraße hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Wie die Rettungsleitstelle auf Anfrage mitteilte, stand ein Klasseraum in der dritten Etage in Flammen. Innerhalb einer halben Stunde hatten die Kameraden der Feuerwachen Süd und der Hauptwache den Brand unter Kontrolle. Nach reichlich 50 Minuten war er gegen 16 Uhr gelöscht. Laut Reporterangaben mussten rund 60 Schüler und Lehrer evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt die Ursache für den Brand.