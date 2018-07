Brand auf Mülldeponie in Cröbern

Auf der Mülldeponie in Cröbern südlich von Leipzig hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN mitteilte, geriet aus bisher ungeklärter Ursachse ein Förderband auf der Deponie in Brand. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr waren seit 10:30 Uhr im Einsatz. Derzeit finden den Angaben zufolge noch Restlöscharbeiten statt. Zu den Brandursachen ermittelt nun die Polizei.