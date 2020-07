Der seit vergangenem Freitag andauernde Löscheinsatz in einer Recyclinganlage im Norden von Leipzig wird voraussichtlich heute beendet. Das hat die Rettungsleitstelle Leipzig auf Anfrage mitgeteilt. Den Angaben zufolge sind derzeit fünf Löschfahrzeuge am Brandort im Stadtteil Wiederitzsch im Einsatz, um Glutnester zu löschen.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen sind immer noch dabei, Löscharbeiten durchzuführen. Aber wir werden heute spätestens am Nachmittag die Löscharbeiten beendet können", sagte Torsten Kolbe, Sprecher der Feuerwehr Leipzig, MDR SACHSEN. Aktuell sei bei den Arbeiten viel Handarbeit gefragt: "Die Ballen müssen auseinandergezogen, einzeln abgelöscht und an einen anderen Ort gebracht werden." Das nehme viel Zeit in Anspruch, so der Feuerwehrsprecher.

Das Feuer war am späten Freitagnachmittag ausgebrochen. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Brandursachenermittler will die Polizei erst an den Ort des Geschehens bringen, wenn das Feuer komplett gelöscht ist. Laut Polizei ist das Feuer in einer Lagerhalle mit Papierresten ausgebrochen. Aufgrund des starken Windes habe sich der Brand auf eine zweite Halle ausgedehnt. Diese stand dann ebenfalls in Flammen. Zu Spitzenzeiten seien bis zu 200 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, teilte die Feuerwehr mit.