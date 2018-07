Großbrand bei Kreiswerken in Delitzsch

In einem Gewerbegebiet in Delitzsch bei Leipzig ist ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN sagte, steht eine Lagerhalle der Kreiswerke Delitzsch in Flammen. Die Polizei Sachsen gab über den Nachrichtendienst Twitter bekannt, dass ein rund 200 Quadratmeter großes Recycling-Areal brennt. Der Brand sei aber unter Kontrolle. "Da sich die hohe Rauchwolke in Richtung Leipzig bewegt, werden Anwohner in unmittelbarer Nähe gebeten, Fenster und Türen zu schließen", heißt es. Auch die Stadt Leipzig rät Bewohnern im Leipziger Norden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten. Ob eine gesundheitliche Gefahr besteht, werde derzeit untersucht, teilte die Feuerwehr mit.