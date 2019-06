Auf einem Hof einer Recycling Firma in Leipzig-Wiederitzsch ist ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, hat sich Sperrmüll entzündet. Die Feuerwehr wurde am Morgen gegen 6:25 Uhr alarmiert und ist derzeit mit sechs Wehren vor Ort, um den Brand zu löschen. Auch der Messdienst der Feuerwehr ist dabei, hat aber bislang keine giftigen Stoffe in der Luft festgestellt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.