Bei einem Brand in der Leipziger Südvorstadt ist am Morgen ein Mensch ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN mitteilte, starb er, als er aus einem Fenster der brennenden Wohnung auf die Straße sprang. Nähere Informationen zu seiner Identität gebe es noch nicht, so die Polizei. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in der neunten Etage eines Wohnhauses in der Scharnhorststraße ausgebrochen.