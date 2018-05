Am Sonntagabend musste die Leipziger Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, sollen unbekannte Täter in der ehemaligen Sternburgbrauerei im Stadtteil Lützschena Feuer gelegt haben. Das an mehreren Stellen gelegte Feuer griff auf das Kuppeldach über. Gegen 21 Uhr war der Großeinsatz den Angaben zufolge beendet. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.