In Markranstädt ist in der Nacht zum Dienstag ein Mehrfamilienhaus wegen eines Brandes evakuiert worden. Nach Angaben eines MDR-Reporters mussten die Bewohner aufgrund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus per Drehleiter gerettet werden. Insgesamt waren 20 Bewohner betroffen, zehn kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.



Das Gebäude ist unbewohnbar. Die unverletzten Bewohner sind vorerst bei Bekannten untergekommen.