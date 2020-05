Ein Insasse der Jugendhaftanstalt in Regis-Breitingen ist bei einem Brand verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte der 19-Jährige das Feuer am Freitagabend selbst gelegt, indem er Kleidungsstücke in seiner Zelle anzündete. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Häftling musste wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden.