Offenbar Brandanschlag auf Auto von Bundestagsabgeordnetem aus Leipzig

Die Spuren des Feuerwehreinsatzes... Bildrechte: Die Linke Leipzig

Das Auto habe nach ersten Angaben einen Totalschaden erlitten, so das Büro. "Nach mehreren Bedrohungen verbaler Art im Wahlkreisbüro ist das nunmehr ein absoluter Höhepunkt", so Pellmann.



Pellmann hat Strafanzeige erstattet. Besonders betroffen mache ihn, dass durch den Anschlag zwei benachbarte Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden, die in dem Wohngebiet in Leipzig abgestellt waren. "Eins davon gehört einem älteren Ehepaar, was auch keine Kasko-Versicherung mehr hat. Ich werde mich in den kommenden Tagen mit diesem Ehepaar in Verbindung setzen und gegebenenfalls einen entsprechenden Spendenaufruf starten."