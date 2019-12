Im Leipziger Stadtteil Lindenau ist in der Nacht zum Sonntag ein Brandanschlag auf die Außenstelle des Sächsischen Landesamtes für Steuern und Finanzen verübt worden. Wie der Sprecher des Landeskriminalamtes, Tom Bernhardt, MDR SACHSEN sagte, hatten Unbekannte gegen 1:30 Uhr ein Fenster im Innenhof des Gebäudes eingeschlagen und und einen Brandsatz ins Innere geworfen. Ein Büroraum brannte komplett aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Bernhardt zufolge kann ein politisches Motiv für die Tat nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sei neben der Leipziger Polizei und der LKA-Tatortgruppe auch das Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) an den Ermittlungen vor Ort beteiligt. Schon kurz nach Bekanntwerden der Tat waren demnach mobile Einsatz- und Fahndungsgruppen in Leipzig unterwegs. Sie kontrollierten unter anderem bekannte, szenetypische Treffpunkte. Zunächst hätten diese Maßnahmen aber kein Ergebnis gebracht, sagte Bernhardt.

Am Tatort wurden unterdessen weiter Spuren gesichert und nach Hinweisen auf die Täter gesucht. Zudem hoffen die Ermittler auf Hinweise von möglichen Zeugen.

In Leipzig hatte es in der Vergangenheit bereits mehrere Anschläge auf Einrichtungen von Behörden gegeben. Erst am Wochenende zuvor hatte ein Unbekannter einen Molotowcocktail gegen das Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts im Stadtzentrum geworfen. Dabei wurde unter anderem die Fassade beschädigt. Auch hier ermittelt das PTAZ.