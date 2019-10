Nach den Anschlägen auf drei Baukräne in Leipzig hat sich jetzt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Wie die Behörde mitteilte, übernimmt die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen. Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt werde man der Brandstiftung auf den Grund gehen, so ein Sprecher. Da bisher noch keine Erkenntnisse vorliegen, wurde ein Verfahren gegen "Unbekannt" eingeleitet. Aufgrund des Tatzeitpunktes am "Tag der deutschen Einheit" schließt die Polizei ein politisches Motiv nicht aus.