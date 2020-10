Ein Jugendlicher hat in Torgau einen Brandanschlag auf eine Bankfiliale verübt. Die Polizei teilte mit, der 18-Jährige habe die Filiale betreten und mit brennbarer Flüssigkeit getränktes Papier entzündet. Das Feuer griff auf eine Jalousie über, konnte dann aber von der Feuerwehr zügig gelöscht werden, hieß es. Dennosch wurden 14 Gäste eines darüber befindlichen Hotels vorübergehend in Sicherheit gebracht. Der Brandstifter konnte noch in der Nähe des Tatortes aufgegriffen und zunächst festgenommen werden. Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei bisher keine.