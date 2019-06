Leipzig hält an seinem geplanten Ausstieg aus der Braunkohle fest. Oberbürgermeister Burkhard Jung bekräftigte am Mittwoch seine Aussage aus dem Dezember, wonach die Stadtwerke den Energiebedarf der Stadt ab 2023 ohne Kohlestrom decken und den vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energie durchführen wollen.

Bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz erklärte der Verbund der städtischen Versorgungsbetriebe, die Leipziger Gruppe, bis 2023 über 670 Millionen Euro in das künftige Fernwärme-Konzept zu investieren. Dazu gehöre auch ein neues Heizkraftwerk. Bei den Energiearten wird Leipzig in den kommenden Jahren auf eine Mischung aus Gas, Solar und Biomasse setzen.

Insgesamt werden in den nächsten vier Jahren 1,6 Milliarden Euro in Versorgungssicherheit und Ausbau der Kommunalwirtschaft investiert. Davon soll vor allem der ÖPNV profitieren: "Wir wollen das Netz ausbauen, neue Fahrzeuge anschaffen und damit unseren Teil für eine saubere und für die Menschen bezahlbare Mobilität beitragen", sagte OBM Jung. Er brachte auch eine ins Netz getaktete Seilbahn ins Gespräch. Jung ist fest entschlossen, die Pariser Klimaziele in der Stadt Leipzig umzusetzen.