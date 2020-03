Die Autobahn 14 ist seit dem Nachmittag zwischen Leipzig-Ost und Kleinpösna in Richtung Dresden gesperrt. Grund ist ein brennender Lastwagen. Gegen 17:30 Uhr war der Auflieger eines Sattelschleppers in Brand geraten. Wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind, ist derzeit noch unklar.



Probleme gab es auch am Schkeuditzer Kreuz. Dort war ein Drehkran am Montag in Brand geraten und hatte für Behinderungen gesorgt. Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" musste der Fahrer aus dem brennenden Fahrzeug befreit werden. Auslöser des Brandes sei ein Ölleck im Motorraum gewesen, berichtet das Blatt unter Verweis auf die Feuerwehr.



Nach Informationen des MDR-Verkehrsdienstes soll der Drehkran am Dienstag geborgen werden. Derzeit sei die Autobahn an dieser Stelle befahrbar. Ob und wann sie am Dienstag für die Bergung nochmal gesperrt werden muss, kann derzeit noch nicht gesagt werden.