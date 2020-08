Ein verdächtiger Brief hat am Nachmittag in Leipzig einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Brief wurde am russischen Konsulat abgegeben, woraufhin die Polizei das Gebiet weiträumig absperrte. Anschließend untersuchten Feuerwehrleute in Schutzanzügen den Brief, konnten aber keine gefährlichen Stoffe entdecken.